Белгородцам с разрушенным жильем «простят» ипотеку

Жителям Белгородской области, чье жилье было полностью разрушено ударами ВСУ, спишут долги по ипотеке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Центробанк прорабатывает схему, по которой будут действовать местные банки вместе с должниками.

Гладков в утреннем видеообращении поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение вопроса о списании ипотечных кредитов белгородцам, фактически лишившимся купленного в кредит жилья.

«Вчера вышли рекомендации Центрального банка. Мы в ближайшее время получим пояснения, методические указания, каким образом происходит это списание. Постараемся максимально быстро выполнить эту работу вместе с банками, потому что пострадавшие жители ждут решения этого вопроса», – сказал губернатор.

15 августа правительственная комиссия повысила уровень режима ЧС в Белгородской области до федерального. Члены комиссии пришли к выводу, что с учетом масштабов происходящего регион не может самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся ЧС. Губернатор области ввел региональный режим ЧС за день до этого решения, мотивируя его ежедневными обстрелами и атаками дронов ВСУ, которые причиняют повреждения зданиям и инфраструктуре, а также несут травмы и смерть жителям региона.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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