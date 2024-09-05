Путин предложил дать по миллиону на ипотеку многодетным дальневосточникам

Власти договорились ввести увеличенную выплату в размере миллиона рублей для многодетных семей на Дальнем Востоке на погашение ипотеки. Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить ставку по дальневосточной ипотеке на уровне 2%.

«Мы договорились, что выплату в 1 млн рублей нужно ввести для многодетных семей для всех дальневосточных регионов, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом», – сказал президент на пленарной сессии ВЭФ.

Он подчеркнул, что успех в реализации планов правительства зависит от людей. За последние пять лет объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно вдвое. По итогам текущего года ожидается ввод 5 600 тыс. кв. м. Определяющую роль в улучшении жилищных условий дальневосточников сыграла специальная ипотечная программа.

«Мы уже продлили эти программы до конца 2030 года. В правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых», – сказал Путин.

Текст его выступления опубликован на сайте Кремля.

В июне Путин объявил о расширении программы дальневосточной ипотеки на участников СВО. На конец 2023 года по льготным ипотечным программам выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 трлн рублей.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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