Программы льготной ипотеки будут дофинансированы на полмиллиарда рублей – Кабмин

Проавительство России приняло решение о дофинансировании льготных ипотечных программ.

На субсидирование процентных ставок по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека» из резервного фонда будет дополнительно направлено 446,9 млрд рублей. Распоряжение об этом уже подписал Михаил Мишустин.

В итоге 142 млрд рублей будет направлено на субсидирование «Семейной ипотеки». Это позволит сохранить программу со поставкой в ​​сообщество 6% для граждан, имеющих детей.

На «Дальневосточной и арктической ипотеки» по льготной 2-процентной ставке будет направлен 35,1 млрд рублей.

Около 269,8 млрд рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках «Льготной ипотеки».

Необходимость выделения дополнительного финансирования связано, в том числе, с повышением ключевой ставки Банка России, пояснили в пресс-службе правительства РФ.

Напомним, что ранее банки заявляли о прекращении выдачи льготных ипотек в связи с завершением выделенных на это бюджетных средств.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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