Власти перестанут стимулировать ипотеку до снижения инфляции

Правительство не будет принимать мер по стимулированию ипотеки, пока инфляция в строительстве не пойдет на спад, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Власти «очень подробно» следят за ситуацией.

Хуснуллин рассказал о перспективах поддержки ипотечных программ на пленарном заседании «Стратегия развития рынка недвижимости» в рамках Международного жилищного конгресса.

«Пока инфляция не охладится, ипотека стимулироваться государством не будет. В стройке инфляция, к сожалению, выше, чем в целом по стране, 15-20%. Мы никакими мерами поддержки не сможем ипотеку удержать», – сказал вице-премьер.

По его словам, в правительстве «очень подробно» следят за ситуацией на рынке недвижимости. Как только инфляция пойдет на спад, будут предложены дополнительные меры поддержки ипотеки, передает «Интерфакс».

Накануне правительство России приняло решение о дофинансировании льготных ипотечных программ на 446,9 млрд рублей. Около 142 млрд рублей направят на субсидирование «Семейной ипотеки», 35,1 млрд – на поддержку «Дальневосточной и арктической ипотеки».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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