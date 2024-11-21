Силуанов отрицал проблемы с финансированием семейной ипотеки

Министр финансов РФ Антон Силуанов отрицал какие-либо проблемы с финансированием программы семейной ипотеки. Он подчеркнул, что программа работает.

«Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 млрд рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает», – сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

В конце октября Сбер и ВТБ сообщили, что запись на сделки по семейной ипотеке приостановлена. Банки исчерпали лимит финансирования по этой программе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube