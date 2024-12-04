ВТБ спрогнозировал обвал спроса на ипотеку в 2025 году

Ипотечный рынок в 2025 году уменьшится минимум на 20%, спрогнозировали в ВТБ. Половина договоров будет заключаться в рамках программы «семейной ипотеки», которая станет терять популярность.

«В 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. Итоговые выдачи составят около 4 трлн рублей – снижение рынка составит минимум 20%. На динамику рынка будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ, с большой долей вероятности, она будет сохраняться весь следующий год», – говорится в сообщении банка.

Потребность в жилье не уменьшится, а арендная плата продолжит расти, поэтому многие россияне решатся на рыночную ипотеку в надежде позже рефинансировать эти кредиты. Доля таких договоров может достичь 40%, еще 50-55% придется на «семейную» программу.

«В 2025 году рынок ипотеки не «дотянет» даже до пандемийного 2020 года. Россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку будут брать только в крайних случаях. Банки сосредоточатся не на расширении базы новых заемщиков, а на поддержке тех, кто уже платит по кредитам», – считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Правительство обсуждает введение лимитов по льготным ипотечным программам до 2030 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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