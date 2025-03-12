В Совфеде считают, что семейную ипотеку нужно выдавать только по месту регистрации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть правила предоставления семейной ипотеки и выдавать ее только по месту регистрации граждан. Она назвала льготную программу «очень важной мерой», но сочла ее реализацию «некорректной».

Матвиенко обратила внимание на то, что около 40% оформленной семейной ипотеки приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

«У нас большая страна. А что же там (в других регионах)? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки? Конечно же, надо изменить правила», – сказала политик на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике (цитата по ТАСС).

По мнению спикера Совфеда, существующие правила выдачи семейной ипотеки не являются стимулом для рождения ребенка.

«Конечно, надо изменить правила и выдавать семейную льготную ипотеку, на которую государство тратит большие средства, только по месту жительства, только по месту регистрации», – подчеркнула Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в кабмине РФ обсуждают возможность возвращения льготной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет. Целесообразность такого шага оценят Минфин и Минстрой.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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