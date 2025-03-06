В России могут вернуть льготную ипотеку для семей с одним ребенком до 18 лет

В правительстве России подняли вопрос о расширении программы семейной ипотеки. Власти обсуждают возможность возвращения льготной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет. Целесообразность такого шага оценят Минфин и Минстрой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перечень поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

Согласно документу, Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Ведомствам поручено проанализировать эффекты от реализации этой меры и сформулировать конкретные предложения по этой теме для кабмина.

Официальный представитель Новака подтвердил факт поручения для Минфина и Минстроя. По словам источника в кабмине, это один из обсуждаемых вариантов.

Как сообщил изданию представитель Минфина, по поручению президента РФ ведомство прорабатывает вопрос о «расширении семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан». Однако он не уточнил, идет ли речь о семьях с одним ребенком до 18 лет. Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить семейную ипотеку под 6% годовых на вторичный рынок жилья в тех регионах, где «практически не строится жилье».

По мнению руководителя «Ипотечного бюро» Камилы Фазлыевой, вопрос о возврате льготной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет рассматривается из-за низких продаж новостроек. Эксперт отметила, что «охлаждение» рынка новостроек является критичным для застройщиков. Как пишет издание, девелоперы стали фиксировать спад продаж нового жилья во второй половине 2024 года после завершения программы льготной ипотеки на новостройки под 8% и продления программы семейной ипотеки по ставке 6% на новых условиях. Льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального дома могут взять семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет, ребенок с инвалидностью или не менее двух детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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