Генпрокурор заявил об окончательном решении проблемы с обманутыми дольщиками

В большинстве регионов России решена проблема обманутых дольщиков. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«За год свыше 23 тысяч дольщиков получили квартиры или возмещение. Проблема окончательно решена в большинстве регионов страны, а в 22 – оставшихся носит единичный характер», – сказал генпрокурор, выступая с отчетом в Совете Федерации.

По словам Краснова, в прошлом году прокуроры вмешались в более чем 100 дел о банкротстве застройщиков и предотвратили неправомерное изъятие десятков уже оплаченных квартир и вывод из отрасли почти 2,5 млрд рублей.

В 2024 году министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщало о том, что реформа долевого строительства, которая началась в России с 2019 года, реализуется успешно. По схеме счетов эскроу строится 97% всех многоквартирных домов. В министерстве уточнили, что применение счетов эскроу является ключевым инструментом системного решения проблемы обманутых дольщиков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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