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Среда, 3 июля 2024, 17:07 мск

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Минстрой России раскрыл подробности реализации реформы долевого строительства

Реформа долевого строительства, которая началась в России с 2019 года, реализуется успешно, считает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«С начала реформы долевого строительства по новой схеме построено более 11,7 тыс. домов площадью более 94 млн кв. метров. В настоящий момент по схеме счетов эскроу строится 97% всех многоквартирных домов в России – это 10 991 дом (более 2,26 млн квартир) жилой площадью 111,5 млн кв. метров», – говорится в ответе Минстроя на запрос РИА «Новый День».

В министерстве уточнили, что применение счетов эскроу является ключевым инструментом системного решения проблемы обманутых дольщиков. «Важно, что граждане благодаря механизму эскроу получают гарантию сохранности своих средств», – подчеркивается в комментарии Минстроя России.

Что касается граждан, которые уже были признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, то их права восстанавливаются с применением механизмов федерального Фонда, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо за счет региональных мер поддержки.

В 2023 году в указанный Федеральный закон внесены изменения, предусматривающие право федерального Фонда принимать решения об изменении решения о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемного объекта на решение о выплате возмещения гражданам – участникам строительства в случае невозможности завершения строительства проблемного объекта в 3-летний срок, что способствовало увеличению темпов восстановления прав граждан – участников строительства, пояснил Минстрой России.

Стоит отметить, что, по данным сайта госкорпорации ДОМ.РФ, у ЛСР 47% случаев нарушения сроков сдачи жилья, «Самолета» – 61%, ФСК – 78%, «ПИК» – 19%, А101 – 59%, группы «Аквилон» – 64%. Согласно подсчетам аналитиков Единого ресурса застройщиков, средний перенос планируемых сроков ввода объектов в России составляет 5,2 месяца. Из последнего отчета следует, что с учетом объектов, строительство которых остановлено, средний перенос срока ввода – 8,3 месяца.

Примечательно, что многие «просроченные» объекты не попадают в реестр проблемных, что дает основания для официальных отчетов о решении острых вопросов с обманутыми дольщиками.

Москва, Елена Володина

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Метки / правительство РФ

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