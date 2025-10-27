Минфин подтвердил введение ограничения по оформлению одной льготной ипотеки на семью

Министерство финансов России подтвердил введение в России ограничения по оформлению одного льготного ипотечного кредита на семью.

По новым правилам с 1 февраля 2026 года супруги должны в обязательном порядке выступать созаемщиками, сообщается на сайте министерства. Если их дохода не хватает для получения льготного кредита, они могут привлечь третьих лиц.

Таким образом, с февраля супруги не смогут оформлять две льготные ипотеки на каждого.

В Минфине рассчитывают, что новая мера предотвратит злоупотребления и сделает систему поддержку семей более справедливой, чтобы ее могли получить семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.

Ранее об изменениях в программе «Семейная ипотека» сообщили СМИ. Отмечалось, что с 1 февраля 2026 года будет запрещено оформлять две льготные ипотеки на семью. Исключение составят случаи, когда супруг или супруга не является гражданином России.

В Минфине также сообщили, что заемщики получат возможность снизить рыночную составляющую ставки по льготным ипотечным программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека».

«Граждане, которые оформляли комбинированный кредит (по льготной ставке в пределах установленного лимита и по рыночной сверх него), теперь могут снизить ставку», – отметили в ведомстве.

При оформлении таких кредитов, банки по сумме больше 12 млн рублей для столичных регионов или 6 млн рублей для остальных регионов, могли устанавливать рыночные ставки. В условиях, когда ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, рыночные ставки по ипотеке снижаются.

В ведомстве пояснили, что размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. Количество рефинансирований не ограничено.

Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком, как выдача нового. Поскольку льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube