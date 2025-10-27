В России запретят оформление двух льготных ипотек на семью с февраля

Россияне скоро лишатся возможности взять две льготные ипотеки на семью.

Российские власти подготовили изменения в программу семейной ипотеки, согласно которым с 1 февраля 2026 года будет запрещено оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники на финансовом рынке.

В частности, для оформления кредита по программе «Семейная ипотека» супруги должны быть обязательными созаемщиками по займу. Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином России. Сейчас семейные пары могут оформлять две льготные ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов.

Кроме того, по словам собеседников агентства, с 1 января 2026 года уровни возмещения по семейной ипотеке (размер компенсации, которую государство выплачивает банкам для покрытия разницы между льготной процентной ставкой, предоставляемой заемщику, и рыночной стоимостью кредита) будут снижены на 0,5 процентного пункта: размер субсидий по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2 процентных пункта, на ИЖС – 2,5 процентных пункта.

Надо отметить, что если уровень возмещения недостаточно покрывает расходы банков, они могут вводить скрытые комиссии или повышать требования к заемщикам для сохранения рентабельности ипотечной программы. Речь идет, к примеру, об увеличении размера первоначального взноса либо о введении надбавки за отказ от страхования.

Программа льготной семейной ипотеки стартовала в России в 2018 году и должна была завершиться в июле 2025 года. По поручению президента РФ правительство продлило семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального дома до 2030 года. Условия программы распространяются на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет, семьи с ребенком-инвалидом и на ряд других категорий.

С 1 апреля 2025 года льготная семейная ипотека распространяется на вторичное жилье. Эта программа доступна в 904 российских городах, в которых ведется строительство не более двух многоквартирных домов.

