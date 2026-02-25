Мишустин поддержал дифференцированную ставку по семейной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддерживает дифференцированную ставку по семейной ипотеке, которая будет зависеть от числа детей. Об этом глава кабмина сообщил в ходе отчета правительства в Госдуме.

По словам Мишустина, правительство вместе с комиссиями Госсовета прорабатывает самые различные варианты по модернизации условий программы семейной ипотеки, в том числе с использованием дифференцированных ставок в зависимости от количества детей.

«Ипотека дело не быстрое, и мы обязательно еще посоветуемся с тем, как это будет получаться. Но в целом я поддерживаю этот подход», – сказал премьер.

Как ранее сообщал «Новый День», Госдума в первом квартале текущего года планирует принять решение о донастройке семейной ипотеки и введении дифференцированной ставки в зависимости от числа детей. Сейчас льготная семейная ипотека предоставляется под 6%, ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Предлагается увязать процентную ставку с количеством рождаемых детей в семье: при рождении первого ребенка – 10%, второго – 6%, третьего – 4%. По мнению парламентариев, семьи будут получать дополнительные стимулы для рождения детей, включая возможность оформления кредитных каникул до полутора лет для семей с большим количеством детей и льготы при получении финансовых услуг.

Москва, Зоя Осколкова

