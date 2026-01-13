Ставка по семейной ипотеке в России будет зависеть от числа детей

Госдума в первом квартале текущего года планирует принять решение о донастройке семейной ипотеки и введении дифференцированной ставки в зависимости от числа детей. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале.

По его словам, льготная программа должна стать максимально выгодной для многодетных семей и стимулировать рождаемость.

Ипотечная ставка будет уменьшаться с появлением у родителей каждого следующего ребенка, отметил парламентарий. «Это поддержит семейный бюджет и позволит людям рассчитывать на улучшение жилищных условий при планировании детей», – полагает Аксаков.

Депутат отметил, что сейчас льготная семейная ипотека предоставляется под 6% независимо от числа детей, что не создает достаточных стимулов повышения рождаемости.

Предлагается увязать процентную ставку с количеством рождаемых детей в семье: при рождении первого ребенка – 10%, второго – 6%, третьего – 4%, рассказал он в эфире телеканала «Россия 24». По словам Аксакова, льготные ставки нужно дополнительно снижать по мере уменьшения ключевой ставки. «Если при нынешней ключевой ставке ипотека до 10% является льготной, то через год, когда ставка ЦБ станет однозначной, эту планку лучше пересмотреть», – считает он.

Парламентарий добавил, что семьи будут получать дополнительные стимулы для рождения детей, включая возможность оформления кредитных каникул до полутора лет для семей с большим количеством детей и льготы при получении финансовых услуг.

О том, что власти обсуждают привязку ставки семейной ипотеки к количеству детей, стало известно в ноябре.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в августе заявлял, что в России может быть введена дифференцированная ставка семейной ипотеки в зависимости от региона. По его мнению, процентные ставки должны зависеть от средней зарплаты в регионе.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

