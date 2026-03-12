В России могут ввести период охлаждения при сделках с недвижимостью

Законопроект, в котором будут прописаны нормы периода охлаждения при сделках с жильем, предполагается подготовить в течение месяца. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Текста нет. Но я думаю, что в течение месяца появится», – сказал парламентарий в комментарии ТАСС.

Аксаков пояснил, что период охлаждения предполагает заключение сделки с жилой недвижимостью, при которой оплата производится через определенное время. «Идея в том, что неделя, там, две недели дается для того, чтобы осуществить передачу или перевод денег с одного счета на другой», – сообщил депутат.

По словам парламентарий, деньги переходят на счет продавца в том случае, если в указанный срок стороны не предприняли никаких действий. «Если в течение этого промежутка времени, скажем так, стороны никаких действий не предприняли, то есть они молча согласились с тем, что они подписали, то деньги переходят на счет продавца либо передаются, если они в наличной форме», – сказал Аксаков.

Напомним, в феврале в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается обязать нотариусов снимать на видео все сделки с недвижимостью. Данная мера поможет защитить россиян от мошенничеств при заключении сделок с недвижимостью, полагают авторы проекта закона. Согласно документу, отснятые материалы должны храниться в качестве доказательства с учетом сроков давности уголовного преследования по статьям, связанным с мошенничеством в этой сфере.

Москва, Наталья Петрова

