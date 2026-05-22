В ЦБ «в шоке» от цен на жилье в России

В Банке России заявили, что «в шоке» от цен на жилье в нашей стране. Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса» сказал, что не знает, сколько нужно зарабатывать, что покупать сейчас квартиру.

«Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены [на жилье] – я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение», – цитирует Данилова «Эксперт».

Представитель ЦБ объяснил, что цены на жилье в России перегрелись из-за периодов пиковых продаж жилья (2,5-3,5 млн кв. м в месяц). Сейчас продажи стабилизировались на уровне 1,9 млн кв. м в месяц, однако вопрос о дальнейшем движении цен остается открытым, отметил он.

По словам Данилова, рынок недвижимости сейчас находится в стадии сокращения госпрограмм, в том числе семейной ипотеки, идет их донастройка, в то время как рыночная ипотека постепенно увеличивается. «Нам нужно нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений», – цитирует эксперта «Известия».

Ранее председатель попечительского совета Фонда развития территорий и экс-глава правительства РФ Сергей Степашин заявил, что в России начали снижаться цены на вторичном рынке.

Осенью 2025 года в ЦБ заявляли, что обеспокоены сохраняющимся разрывом цен между первичным и вторичным жильем, который, по оценкам регулятора, достигает около 20%. По данным Росстата, которые учитывают весь жилой фонд, разрыв может достигать и 60%.

Москва, Наталья Петрова

