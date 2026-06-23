Госдума утвердила продление ипотечных каникул до 1,5 лет для семей с детьми

Депутаты Госдумы сегодня приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект о кредитных каникулах по ипотеке при рождении или усыновлении второго или последующих детей.

Длительность льготного периода составит до полутора лет, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, раньше семьи с детьми имели право претендовать на отсрочку платежей по ипотечным займам только на шесть месяцев и при соблюдении ряда условий.

Володин напомнил, что в России живут 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. Больше 45% из них – семьи с двумя детьми и более.

«Принятый закон позволит помочь семьям с детьми в случае возникновения сложностей при оплате ипотеки. Важно, что его действие будет распространяться и на договоры, заключенные до дня вступления в силу новых норм», – уточнил политик.

Законопроект был разработан Минфином. Изменения инициированы в целях стимулирования рождаемости в России и снижения рисков дефолтов заемщиков и финансовой стабильности кредиторов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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