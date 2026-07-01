Совфед утвердил ипотечные каникулы для семей с детьми до полутора лет

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах при рождении или усыновлении второго или последующих детей.

Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и призваны облегчить финансовую нагрузку на семьи при рождении детей.

Законопроект был разработан Минфином по поручению президента РФ Владимира Путина.

Максимальная продолжительность льготного периода составит 18 месяцев, до достижения ребенком полутора лет, либо 18 месяцев после усыновления или удочерения ребенка. Воспользоваться правом на кредитные каникулы по ипотеке можно один раз за все время действия кредитного договора.

Для подтверждения права на каникулы заемщику достаточно предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка или свидетельство об усыновлении. Действие закона распространяется на кредитные договоры, заключенные до дня его вступления в силу.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года после подписания главой государства.

Напомним, Госдума приняла данный законопроект во втором и третьем, окончательном, чтениях 23 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube