В Минстрое обдумывают бесплатную выдачу земли россиянам под ИЖС

Минстрой России совместно с другими ведомствами прорабатывает детали механизма предоставления бесплатных земельных участков россиянам для строительства индивидуальных домов. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы сегодня, вместе с коллегами из Росреестра и остальными ФОИвами (федеральными органами исполнительной власти – прим. ред.), прорабатываем механизм предоставления, контроля за реализацией [бесплатных земельных участков]», – рассказал чиновник, чьи слова приводит ТАСС.

Власти рассчитывают, что эта мера будет стимулировать увеличение объемов индивидуального жилищного строительства и повысит его доступность, отметил Стасишин.

«Задача Минстроя – вместе с региональной и муниципальной властью обеспечить такие земельные участки необходимой инфраструктурой для начала строительства», – добавил замминистра. Речь идет как минимум об электричестве и дорогах, уточнил он.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что в кабмине РФ рассматривают возможность бесплатного предоставления земли под ИЖС при условии строительства дома за три года.

По его словам, согласно опросам, около 63% населения России хотят жить в своих домах. Однако, признал Хуснуллин, это «непростая задача», которая требует от властей неординарных мер. Вице-премьер добавил, что власти хотят проанализировать земли «с точки зрения неиспользуемых участков» и рассматривают «возможность дать людям, кто хотят, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом».

Владивосток, Наталья Петрова