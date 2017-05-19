Валерий Рашкин: Как и в 1917 году, сейчас в России возможен социальный взрыв

Публикации за 19.05.17

Россия вновь оказалась под угрозой социально-политического взрыва, как и 100 лет назад. Современную страну все больше раздражает «жилищный вопрос» и достигшая огромных масштабов коррупция, что может стать причиной для новых потрясений. Об этом в рамках спецпроекта РИА «Новый День», посвященного революционным событиям 100-летней давности и перспективам современной России, пишет в своей статье депутат Госдумы, заместитель председателя ЦК КПРФ и лидер московского отделения компартии Валерий Рашкин.

Терпение славян и особенно русских – вообще тема известная как у нас, так и на Западе. Но периодически нас прорывает. Так было в 1917 году, когда солдаты, которым надоела война, свергли царскую власть, а затем поддержали большевиков, в свою очередь свергших Временное правительство.

Сейчас в роли солдат выступают разгневанные москвичи, которых мэр Собянин решил депортировать из их уютных пятиэтажек в монструозные апокалиптические скворечники, которые, кстати, не стоят столько, сколько за них запрашивают. Сто лет назад Российскую империю потряс вопрос войны и мира, сейчас Российскую Федерацию способен снести жилищный вопрос.

Ну действительно – он влияет даже на демографию. Причём, не лучшим образом.

Вот у вас от родителей двухкомнатная квартирка осталась в наследство. Вы женились и понимаете, что больше двух детей у вас просто разместить некуда. То есть накормить, обуть, сводить их в спортивную секцию вы в состоянии, но купить новую квартиру – это что-то из фантастики. Хотя можно взять ипотеку и попасть лет на десять в кабалу, отказывая себе во всём – поездках на море и заграницу, походах в рестораны, дорогих подарках и многом другом. Конечно, можно сказать, что у людей есть выбор, но вообще-то государство ставит перед собой цель сохранить страну. А сохранить её без, как минимум, простого воспроизводства населения (два ребенка в семье) просто-напросто нельзя.

Перед революциями 1917 года численность населения Российской империи превышала оную в современной РФ. И рождаемость тогда была выше, что давало армии нескончаемый источник военных людских ресурсов. Но те времена далеко позади. Большинство населения тогда было крестьянами, которые жили в деревянных избах. Возвращаться сейчас в избы – это технологический регресс. Это невозможно.

Уважаемые власти, сделайте, чтобы квартиры в наши дни стали так же доступны, как избы сто лет назад. Иначе мы после последнего демографического взлёта (поколение начала 90-х рожает детей) упадём в глубочайшую дыру, из которой выбраться будет практически невозможно.

Но вместо того чтобы помочь молодым семьям, власти в целях улучшения рождаемости решили… переселять москвичей. Перед президентскими выборами, во время понижательного экономического роста, под действием западных санкций – короче, вопреки всему.

Не знаю, будет ли вестись «война до победного конца», но если да, то в рамках Москвы Октябрь будет обеспечен. А может, и на уровне федеральном – тоже.

Другой важный показатель – воровство элит. Тут даже Российская Империя в эпоху своего заката не сравнится с нынешней Россией. Коррупция вообще стала признаком, неотъемлемой чертой современной политической системы. Будь нечто подобное в царской России, большевики взяли бы власть уже задолго до Первой мировой войны. Крали и получали взятки всегда – это бесспорно, но масштаб уголовных дел против губернаторов и расследования против членов правительства доказывают: кредит доверия власти изначально был выдан крупный и надолго. Но нет ничего вечного, сами знаете.

Конечно, кровь – это ужасно и отвратительно. И я против неё. Мы живём в XXI веке и насилия в политике быть не должно. Но не надо и дразнить и народ – как мы уже знаем, даже русскому долготерпению способен прийти конец.

Это огромное заблуждение – отсутствие негативной реакции принимать за покорность и согласие. Особенно, когда репрессивный аппарат навёл на страну ужас посадками за посты в социальных сетях. Люди согласились – хорошо, мы в политику не лезем, за чистые выборы на площади не выходим, оставьте нас в покое в наших квартирах. Такой вот был негласный договор.

Но власть его нарушила. И ни к чему хорошему это не приведёт.

Москва, Депутат Госдумы, лидер московского отделения КПРФ Валерий Рашкин

Москва. Другие новости 01.05.17

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