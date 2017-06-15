Интервью с ровесницей Великого Октября: «Я очень хочу вновь увидеть социализм» «Мы были за справедливость, а сейчас – ее нет. И люди видят эту неправду»

Корреспондент РИА «Новый День» нашел ровесницу Великой Октябрьской революции. Тамара Михайловна Русанова родилась 7 ноября 1917 года. Она – спортсменка, педагог и коммунист с огромным стажем. Живет сейчас в Краснодаре и верит в победу социализма, а в день своего столетия и векового юбилея революции традиционно будет на праздничной демонстрации. Об этом и многом другом она сказала, отвечая на вопросы корреспондента РИА «Новый День».

«Новый День»: Тамара Михайловна, каково ощущать себя ровесницей революции? 7 ноября 2017 года вы встретите свое 100-летие. Более 70 лет вы в компартии. Как отметите юбилей?

Т. М. Русанова: Для меня всегда существовал только один праздник – День рождения Революции – всенародный и любимый. Ведь я в партии уже 70 лет, лапочка. Я старый коммунист.

Я никогда не предавала значения своему дню рождения. Наоборот – прятала эту дату, чтобы не сравнивать. Правда, мои ученики последние, 1972 год выпуска, все огласили.

«Новый День»: Пойдете на праздничную демонстрацию 7 ноября?

Т. М. Русанова: А как же! Я никогда ни одной демонстрации не пропустила. Со школой ходила, затем, когда училась и работала.

«Новый День»: В нашей стране многое изменилось за последние годы… Как вы пережили крушение Советского Союза?

Т. М. Русанова: Мы многое пережили – голод, войны. Но, ой как, дружны были. Друг другу помогали. И сила была не в армии – в людях. А тут Ельцин с Горбачевым многих сбили с пути. Такое предательство! Немец не мог разбить и вдруг – мы бессильны. Всем захотелось иметь все сразу. Зависть появилась. Мол, там за границей все очень богатые. А я никогда не завидовала. Нас учили думать о стране. А сейчас порой не поймешь, кто враг. Разве те, кто миллионы-миллиарды ворует – не враги?

Мы были за справедливость, а сейчас – ее нет. И люди видят эту неправду.

«Новый День»: Что вас сегодня беспокоит больше всего?

Т. М. Русанова: Положение в мире очень напряженное. Боюсь, что война будет. Правда, нам это по телевизору не говорят. И немножко не так повел себя Путин, немножко не так. Ему больше на простых людей ориентироваться надо...

«Новый День»: Ваша жизнь – как биография нашей страны. Как у вас все складывалось?

Т. М. Русанова: Я сибирячка, родилась в Чите Забайкальской области 7 ноября 1917 года. На Урале много лет прожила. В стране время было горячее, но в наши края события дошли нескоро... Не сразу все стали коммунистами, красногвардейцами. И белая армия была – куда ее денешь…

Я все подробности не помню. Но мы всей семьей куда-то ехали в открытых вагонах, отец меня в пальто закутывал... И оказались в Киеве в самый разгар голода. Плачу – есть хочу. Наши папа с мамой ездили – меняли все, что было, на муку, чтобы нас прокормить. Детей-то трое было. Все уже умерли. Я только задержалась.

Как мы тогда выжили – не знаю. На бураках, наверное.

Потом вернулись в Сибирь. Время было тяжелое, а люди были более искренние, терпеливые. А отец мой – очень талантливый техник-строитель, крупный работник – строил корпуса завода. И был у него паек, наверное, больше, чем у других. Помню, мама испечет калачи, я их под платье спрячу и бегом на улицу, разделяю с ребятами. А себе уж – что останется. Так меня с детства учили. Мама знала и понимала. Она и другую семью подкармливала.

Я на заводе отца тоже начинала работать. Потом взяла направление в техникум физкультуры, первое место в Уфе у меня было. Даже грамоты сохранились 1936-37 годов. А какой был парад физкультурников! Помню, колонна шла из 1200 человек. Девушки в желтых купальниках, беленье носочки, белые прорезиновые тапочки – мы, как цыплята, выскочили.

«Новый День»: Вы до сих пор участвуете в спартакиадах ветеранов спорта Кубани. Что для вас спорт? Ваше долголетие с ним связано?

Т. М. Русанова: Конечно! Я с раннего детства со спортом. За счет этого держалась и держусь. И не бросаю до сих пор. Я участвовала в соревнованиях ветеранов пару лет назад – там спортивная ходьба перемешана с бегом, прыжки, толкание ядра. Сейчас немножечко отстала. Но ничего, обязательно восстановлюсь, и снова буду участвовать.

Кстати, работа на даче – это тоже спорт.

«Новый День»: Многие годы Ваши связаны с Кубанью. Вы преподавали физкультуру?

Т. М. Русанова: И в спортивной школе работала, и в обычной. Вела физкультуру и французский язык. В свое время экстерном французский сдала. И два предмета вела.

До сих пор встречаюсь со своими выпускниками. Кто в Краснодаре живет, кто приезжает. Уже они сами бабушки и дедушки. Им за 60, но они молодцы.

«Новый День»: Где вы встретили Великую Отечественную войну?

Т. М. Русанова: Когда война началась, я работала в Челябинске. В школе преподавала французский язык. Меня мобилизовали, и я с радостью побежала в военкомат. Меня отправили в эвакуационный госпиталь. И вот его вместе с начальником мы формировали. Там ведь нужен был специальный кабинет физкультурный – чтобы восстанавливать конечности после ранений. Я очень много над этим работала – и днем, и ночью. Мы восстанавливали солдат и офицеров, сотни их отправляли на фронт. Это очень много значило.

Там меня приняли в партию. Сама захотела. Тогда вступить трудно было – ой, как трудно! Тогда говорили: иду в бой – считайте меня коммунистом. Я понимала так: коммунист – это значит, рабочая сила, помогай, как можешь…

Обидно, что люди забывают, что такое война. Кто-то пытается принизить нашу победу, обеляет изменников. Некоторые встречали и на Кубани немцев хлебом-солью. Но я видела, что было с этими изменниками. Так что пусть помнят.

«Новый День»: «А если завтра война?»

Т. М. Русанова: Уверена, что бы сейчас ни случилось, мы выстоим. Мы крепкие. А мы, старики, станем в первую очередь. Я первая пойду, если нужно будет. И в госпитале помогу, где угодно. Нет, я в стороне точно не буду. У нас народ такой, что все в душе – не показывает себя сразу. Но за свою Родину все встанут.

«Новый День»: На молодых есть надежда, не подведем?

Т. М. Русанова: Я думаю, не подведете. Вы молодцы. Есть, конечно, редкие исключения. Но не по ним же судить. Я беру общую массу. Я на молодежь надеюсь, только на них рассчитываю.

«Новый День»: Как вы считаете, у социализма еще есть будущее? Или он побежден?

Т. М. Русанова: Как я хочу, я очень хочу обязательно социализм увидеть. Сейчас временное отступление. Уверена, он будет! Потому что лучше этого строя нет, более справедливого. Все должны быть равны. И как бы ни пытались сегодня оболгать Революцию, правда наружу выйдет...

Хочу сказать молодежи: надейтесь. Наша страна может быть только такой – великой, не другой. А я, чем смогу, тем помогу. Но скажу молодым – теперь все зависит от вас.

«Новый День»: Как относитесь к современной либеральной оппозиции? Слышали про Алексея Навального?

Т. М. Русанова: Да-да, слышала. Критически отношусь. Мне больно и обидно. Если б я рядом с ними стояла, я бы высказалась. Но по телевизору не получится. Я болезненно их воспринимаю – лучше мне не слушать.

Я жалею таких людей – они заблуждаются. Я бы не пожалела ни свой авторитет, ни свою старость – доказала им.

Ведь Родина – прежде всего. Плохо ей – помоги. Видишь какой-то недостаток – скажи, но не топи. И не предавайся чужой политике.

Никому ты в другой стране не нужен. Там где родился, там и пригодился. Родину нашу надо любить, беречь, отстаивать... Но никакого темного слова не произносить – это предательство.

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