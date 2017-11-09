В Краснодаре ровесница революции с размахом отметила юбилей Не забыл поздравить и президент РФ

В Краснодаре ровесница Великой Октябрьской революции Тамара Михайловна Русанова с размахом отметила юбилей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в гости к долгожительнице пришли ее ученики, представители ветеранских организаций и местной администрации. Поздравление поступило, в том числе, от президента РФ Владимира Путина.

Тамара Русанова – спортсменка, педагог и коммунист с 70-летним стажем. Живет сейчас в Краснодаре, ходит на демонстрации и верит в победу социализма. «Я никогда не придавала значения своему дню рождения – 7 ноября 1917. Наоборот – прятала эту дату, чтобы не сравнивать. Для меня всегда существовал только один праздник – День рождения Революции», – говорила ранее в интервью РИА «Новый День» Тамара Михайловна. Но об этой дате не забыли.

К 100-летнему ветерану в «красный день календаря» гости шли нескончаемым потоком: внуки, ученики, педагогический коллектив школы, где она работала и многие другие. С добрыми пожеланиями к юбилярше обратилась в этот день и редакция агентства.

«Люди шли поздравлять Тамару Михайловну бесконечным потоком, не успевали открывать дверь, и телефон не умолкал, – рассказала одна из гостей Светлана Климова. – С цветами, подарками, тортами... Целый концерт подготовили женщины Совета ветеранов».

С подарками пришел и представитель администрации Западного округа города Краснодара: «Примите и от президента поздравления. Почитайте! И от главы города, и от Госдумы, и от нашего главы округа Западного... Вам долго-долго жить!»

Тамара Михайловна не ожидала такого количества поздравлений и внимания – была очень растрогана, до слез.

Отметим, что Тамара Михайловна ведет активный образ жизни, постоянно встречается со своими выпускниками, хотя они сами уже бабушки и дедушки – «им за 60, но они молодцы».

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