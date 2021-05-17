Солнце стало опасным в некоторых регионах России

Ультрафиолетовое излучение от Солнца в ряде регионов достигло опасного уровня. Жителям юга ЦФО, Северного Кавказа и Дальнего Востока посоветовали не выходить из дома в разгар дня.

Высокий индекс ультрафиолетового излучения показывает, что солнечный свет может нанести вред глазам и коже. Он достиг опасной отметки в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях. Также на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.

«До вторника будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6-7. Это уже заметный индекс, когда надо избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить», – цитирует РИА «Новости» научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Поберечься также посоветовали жителям южных районов Башкирии, Самарской, Пензенской, Саратовской областей, Хабаровского края. Там и на территории Приморского края и Сочи ультрафиолетовый индекс достигнет отметки 8 единиц.

Как сообщал «Новый День», 14 мая синоптики предупредили о рекордной жаре на Урале, в Западной Сибири и на востоке Европейской части России. Воздух прогреется до 30 градусов и выше, что для некоторых районов станет даже выше нормы июля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.05.21

На Ямале объявлен пожароопасный сезон и уже зарегистрировано два пожара. / Сломали три ребра писателю: В Санкт-Петербурге задержали «банду самокатчиков». / Премьер-министр Чехии отрицал работу над несколькими версиями взрывов в Врбетице. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»