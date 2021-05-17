Правительство РФ утвердило требования к безопасности детских лагерей и баз отдыха

Правительство РФ одобрило новые требования к защищенности детских лагерей и баз отдыха от террористических атак. Подобные требования уже разрабатываются и для школ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны. Они должны будут соблюдаться в полном объеме», – сказал премьер-министр во время совещания с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, которое тот дал после событий в Казани.

«Погибли дети и взрослые, многие пострадали. Нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем», – сказал глава правительства.

Как сообщал «Новый День», утром 11 мая вооруженный мужчина ворвался в казанскую гимназию №175 и устроил стрельбу и взрыв. Нападавшего задержали на месте, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился в той же школе. Он признал свою вину.

Следствие по делу о гибели девяти человек с 24 пострадавшими ведет центральное управление Следственного комитета. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, пожизненное лишение свободы.

Москва, Наталья Рязанова

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