В преддверии выборов в Госдуму РФ Роскомнадзор обратился к СМИ

В связи с проведением в России избирательной кампании Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства и обратился с напоминанием неукоснительно соблюдать нормы и требования российских законов в период подготовки и проведения выборов.

В сообщении ведомства говорится: «В целях профилактики нарушений Роскомнадзор просит редакции средств массовой информации внимательным образом относиться к требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Также Роскомнадзор напоминает, что согласно законодательству, расходы на проведение предвыборной агитации кандидатов и политических партий могут осуществляться только через соответствующие избирательные фонды.

«Не допускается оказание любых услуг, связанных с проведением предвыборной агитации, включая размещение каких-либо агитационных материалов в СМИ и в сети Интернет, с нарушением порядка, установленного законодательством о выборах», – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно статье 62 Федерального закона 20-ФЗ, представителям редакций сетевых изданий и СМИ при профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

Роскомнадзор в своем сообщение также обращает внимание, что «за нарушение указанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность (ст. 5.5 и 5.11 КоАП РФ)».

В связи с выявленными нарушениями в адрес редакций ряда СМИ ведомство уже направило письменное предупреждение о соблюдении законодательства РФ о выборах.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.09.21

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