Российские космонавты проголосовали на МКС

Члены российского экипажа МКС, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации Федерального Собрания восьмого созыва. Они отдали свои голоса в первый день голосования, – сообщает Российская газета.

Как сообщили в Роскосмосе, Олег Новицкий воспользовался возможностью электронного голосования через официальный портал мэра и правительства города Москвы.

В свою очередь, Петр Дубров воспользовался правом голосования через доверенное лицо на Земле. Им стал зам.начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов – командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 17.09.21

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