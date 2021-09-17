За выборами в Перми наблюдает робот Юра

Наблюдателем на одном из избирательных участков Перми стал робот Юра, разработанный одной из пермских компаний, – сообщает РИА Новости.

«Разработанный пермским стартапом робот зарегистрировался в качестве наблюдателя на избирательном участке во дворце детского (юношеского) творчества. Он наблюдает за происходящим, снимает все на камеру, а также консультирует избирателей на участке», – рассказали журналистам в компании.

Уточняется, что Юра является антропоморфным роботом-компаньоном модели Robo-C. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», общаться и отвечать на вопросы. По словам разработчиков, используемая в машине технология, разработанная в компании и собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.

«Избирательные комиссии в Прикамье всегда нацелены на внедрение инноваций и передовых цифровых технологий. Поэтому, если технология создает удобства для избирателей и соответствует закону, мы с удовольствием протестируем ее. Робот сочетает в себе качества, как человека-наблюдателя, так и видеонаблюдения», – цитирует пресс-служба компании-разработчика Юры главу краевого избиркома Игоря Вагина.

Пермь, Иван Бабурин

Пермь. Другие новости 17.09.21

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