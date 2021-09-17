В первый день голосования явка на выборах в целом по России составила 16,85%

В Центризбиркоме РФ в пятницу, 17 сентября сообщили, что общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 16,85% по состоянию на 20:00 мск.

«Речь идет о явке на традиционных избирательных участках, – уточнили в Центризбиркоме, добавив, что показатель явки на дистанционном электронном голосовании считается отдельно.

17 сентября голосование прошло во всех регионах России. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября – дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Москва, Иван Бабурин

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