Второй день трехдневного голосования начался в России

Второй день выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, девяти глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов, начался в России.

Комментируя итоги первого дня голосования, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты

«Голосование идет в режиме, который я бы назвал штатным. Что касается каких-либо нарушений, то я не считаю, что их много. Их мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты голосования», – цитирует зампреда ЦИК РИА Новости.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки во все дни будут открыты с 08.00 до 20.00. Во всех 85 регионах проводятся свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 17.09.21

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