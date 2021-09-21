Стало известно распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму РФ

ЦИК РФ опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Государственную думу, которые прошли в России 17-19 сентября 2021 года.

Места в Госдуме нового созыва распределятся следующим образом:

«Единая Россия» получит 324 мандата (126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам);

КПРФ – 57 (48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам);

«Справедливая Россия – за правду» получит 27 мандатов (19 по федеральному списку и восемь по одномандатным округам);

ЛДПР – 21 мандат (19 по федеральному списку и два по одномандатным округам);

«Новые люди» получит 13 мандатов, все – по федеральным спискам.

«Партия Роста», «Родина» и «Гражданская платформа» получат по одному мандату, все их кандидаты прошли по одномандатным округам.

Пять мест достались самовыдвиженцам.

Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК.

«Единая Россия» лидирует с 49,82% голосов, второе место досталось КПРФ (18,93%), на третьей строчке ЛДПР (7,55%).

Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия – За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу, 24 сентября.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 21.09.21

В России за время летних каникул погибло более тысячи детей. / Архивы «Нового Дня» о матрешках и «Экспо-2025». / Пенсии и пособия с 2022 года будут начислять в «беззаявительном» порядке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»