Российские военные уничтожили 118 военных объектов и 64 танка и катера на Украине

Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ продвинулись на 9 км в районе Степовое. Российские военные вывели из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины, рассказали в министерстве обороны России.

«Сбито: 5 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Уничтожены также 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций.

Россияне позволили сдаться более 150 украинским военным, которые сложили оружие и ожидают возвращения к семьям после стабилизации обстановки в районе боевых действий. Порядка 82 украинских военнослужащих сдались в районе острова Змеиный, еще 11 сложили оружие около Николаевска. Подразделение морских пехотинцев ВСУ также попросило мирный коридор.

В Минобороны подтвердили, что подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Они договорились с охраной станции о совместном обеспечении безопасности, чтобы не допустить «организации ядерной провокации».

Ранее Минобороны РФ вывело из строя авиационные базы вооруженных сил Украины. Российское министерство заверило, что использует высокоточные средства поражения и не наносит авиационные и артиллерийские удары по украинским городам.

Москва, Наталья Рязанова

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