Минобороны РФ сообщило о полном блокировании Херсона и Бердянска

Российские войска за минувшие сутки полностью блокировали города Херсон и Бердянск на Украине. Помимо этого, Вооруженные силы России взяли под контроль город Геническ в Херсонской области и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее, в пятницу, 25 февраля, Минобороны заявляло о блокировании Киева с западной стороны. Накануне в ведомстве заявили, что российские десантники и украинские военные совместно обеспечивают безопасность Чернобыльской АЭС. Атомная станция была взята под контроль 24 февраля, в первый день военной операции России на Украине.

Конашенков также сообщил, что в субботу в Харьковской области сложил оружие и сдался 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных силу Украины, задержан 471 украинский военнослужащий. По его словам, украинских военнослужащих после оформления документов отправят к семьям.

Всего к настоящему времени российские военнослужащие уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины, передает «Интерфакс». Среди них: 23 пункта управления и узлы связи, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Кроме того, Минобороны сообщило, что сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, две тактических ракеты «Точка-У» и 11 беспилотников. Также, по данным оборонного ведомства РФ, уничтожено 28 самолетов (на земле), 223 танка и другой военной бронированной техники, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

В Минобороны также сообщили, что войска ДНР продолжает наступление в направлении населенного пункта Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров. Войска взяли под контроль Павлополь и Пищевик. Силы ЛНР при огневой поддержке российских военных в ходе наступления установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. «Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра», – сообщил Конашенков.

Кроме того, российские военные сообщили об обстреле украинским националистическим батальоном «Азов» (запрещен в РФ) города Мариуполя 26 февраля. По данным Минобороны, были нанесены удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населенного пункта Сартана (пригород Мариуполя) и по школе №8 Мариуполя. В результате есть разрушения жилых домов и жертвы среди мирного населения.

В военном ведомстве РФ подчеркнули, что российская армия не наносит удары по украинским городам и «принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан».

Москва, Наталья Петрова

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