Россия примет иностранных добровольцев, желающих воевать за Донбасс

Россия поможет переправиться в Донбасс иностранцам, желающим поддержать борьбу Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин одобрил эти действия на заседании Совбеза РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил одобрить запросы иностранных добровольцев, желающих бороться на стороне ЛДНР. По его словам, только из стран Ближнего Востока поступило 16 тыс. заявок.

«Поступает огромное количество заявок от добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в ЛДНР, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в последние десять лет», – сказал глава Минобороны.

Он также призвал передать трофейное оружие милиции Донбасса, чтобы уровнять силы в связи с «бесконтрольными поставками» вооружений на Украину. Шойгу отметил, что у российских военных скопились танки, бронемашины, артиллерия, различное стрелковое оружие и комплексы Javelin и Stinger.

Владимир Путин одобрил оба предложения. Он отметил, что «западные спонсоры украинского режима» в открытую собирают наемников, готовых бороться с российскими силами. Используют их услуги, «пренебрегая всякими нормами международного права».

«Поэтому, если есть люди, которые хотят на добровольной основе, не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», – заявил президент.

Сергей Шойгу также рассказал о наращивании западных военных сил у западных границ России. «Воспользовавшись ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена», – сказал министр обороны.

Генштаб почти доработал план по усилению западных рубежей России, включая размещение там современных комплексов и боевых частей. Глава государства отложил рассмотрение такого важного вопроса до момента, когда будет готов план и отдельный доклад Минобороны.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Вашингтон и его партнеры объявили об увеличении размеров военной помощи Киеву.

Москва, Наталья Рязанова

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