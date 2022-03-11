Минобороны РФ: войска ДНР освободили город Волноваха

Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) освободила город Волноваха и взяла под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. Подразделения российских вооруженных сил продвинулись на 17 км, сообщили в Минобороны РФ.

Войска ДНР продвинулись на шесть километров, а кольцо народной милиции ДНР в Мариуполе сжалось на 800 метров с восточного, северного и западного направлений.

«Утром 11 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Иваново-Франковске. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских ВС», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки сбиты три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотников (всего – 118). Уничтожены шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.

Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 98 самолетов, 1041 танк и бронированная машина, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 специальных военных автомашин.

Военная спецоперация России в Донбассе началась 24 февраля по просьбе руководства ЛДНР. Во время операции МО РФ обнаружило документы, подтверждающие тайную подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. 11 марта военные подразделения ДНР совместно с российскими военными зачистили 60% левого берега Мариуполя.

Москва, Наталья Рязанова

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