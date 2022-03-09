Минобороны РФ представило доказательства подготовки Украиной атаки на Донбасс весной 2022 года

Министерство обороны России в ходе проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР смогло заполучить секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают тайную подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

В частности, в распоряжение российских военных попал секретный приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, уточнил он. «Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады Вооруженных сил Украины», – сказал Конашенков. Этот документ опубликован на сайте Минобороны РФ.

Согласно данному приказу, спущенному командованию органов управления нацгвардии Украины, в районе проведения операции планировалось создать ударную группировку из мотивированных и готовых рисковать военнослужащих.

«Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины», – рассказал представитель Минобороны, отметив, что это соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове.

По словам Конашенкова, подготовка украинской ударной группировки должна была вестись с 7 по 28 февраля, а к участию в операции не допускались украинские нацгвардейцы, показавшие «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску». С остальными силовиками планировалось проводить активную кампанию по «обеспечению их высокой мотивации», следует из приказа.

Генерал при этом подчеркнул, что в Минобороны РФ хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем». «Однако оригиналы секретных боевых документов Нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», – заявил он.

Как отметил официальный представитель Минобороны, начало российской военной операции на Украине упредило и сорвало «широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года».

«Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», – заключил Конашенков.

Москва, Наталья Петрова

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