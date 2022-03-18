Впервые за 24 года к МКС отправят чисто российский экипаж

Экипаж из трех российских профессиональных космонавтов отправится к Международной космической станции впервые за 24 года. Старт корабля «Союз МС-21» запланирован на 18:55 мск 18 марта.

Чисто российский экипаж перед этим отправляли в космос в 1998 году, когда на орбите еще находилась станция «Мир». Нынешний полет знаковый еще и потому, что корабль носит имя легендарного конструктора Сергей Павловича Королева.

К запуску готовят так называемый «Бауманский» экипаж. Командир миссии Олег Артемьев отправится к МКС в третий раз, а бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков – впервые, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

67-ой экспедиции предстоит провести на орбите 195 суток, совершить семь выходов в открытый космос, провести 52 научных эксперимента. Возвращение космонавтов запланировано на 30 сентября.

«Роскосмос» продолжит международное сотрудничество и вернет американского астронавта с МКС, подтвердили в госкорпорации ранее. В связи с санкционным давлением а Россию Штаты обеспокоились тем, что российская сторона может отказать в перевозке Марку Ванде Хаю.

Москва, Наталья Рязанова

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