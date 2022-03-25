«Ограничений нет»: Медведев оценил возвращение смертной казни в России

У России нет ограничений на возвращение смертной казни, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Мотивом для моратория были конвенции Совета Европы, которые теперь утратили силу для Москвы.

Дмитрий Медведев напомнил, что Конституционный суд РФ (КС РФ) ввел мораторий на применение смертной казни на фоне принятия России в Совет Европы. Решение о возвращении высшей меры наказания – суверенное дело, и теперь для него нет ограничений.

«Сейчас эти конвенции для нас утратили силы. В этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей», – сказал политик в интервью РИА «Новости».

Позиция КС РФ основана также на текущем правопорядке. Если обстановка в стране останется спокойной, то решение относительно смертной казни вряд ли изменится, считает Медведев.

«Если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены. Даже решения Конституционного суда – это не священное писание, они могут меняться», – отметил он.

В конце 2021 года председатель КС РФ Валерий Зорькин допустил возвращение смертной казни как вида наказания. Он напомнил, что введенный КС мораторий – временная мера, отменить казнь в стране можно только законодательно.

Москва, Наталья Рязанова

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