Председатель КС РФ допустил использование смертной казни в России в будущем

Изменение обстановки в России может привести к возобновлению использования смертной казни как вида наказания, считает председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Введенный КС мораторий – временная мера, отменить казнь в стране можно только законодательно.

КС РФ ввел мораторий на смертную казнь в 1996 году в русле обязательств, взятых на себя Россией в связи со вступлением в Совет Европы. Бессрочная приостановка применения казни подтверждена решениями Конституционного суда 1999 и 2009 годов.

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», – написал Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

Он напомнил, что социокультурные условия в России отличаются от условий, существующих в Европе с их старыми демократиями. Вопрос о применении смертной казни остается и будет обсуждаемым, пока совершаются убийства. КС РФ может преодолевать стереотипы массового сознания и обозначать вехи развития общества, но и не должен пренебрегать негативной общественной реакцией на свои решения, считает Зорькин.

Напомним, очередной виток обсуждения возврата к смертной казни начался после нападения на казанскую гимназию в мае текущего года. Тогда в обществе и Госдуме заговорили о применении казни к детоубийцам.

В исправительных колониях России содержатся 538 приговоренных к смертной казни, которым вид наказания в порядке помилования заменили на пожизненные сроки. Еще 11 осужденным казнь заменили на лишение свободы до 25 лет.

Кроме того, российские власти уже заявляли, что готовы к выходу из Совета Европы, ради членства в котором объявлен мораторий на смертную казнь. Отношения России и европейского сообщества в очередной раз обострились из-за решения ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального. Россия отказалась исполнять это решение, обосновав лишение свободы политика совершенным им преступлением, а не политическими взглядами.

Москва, Наталья Рязанова

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