Для возвращения смертной казни в РФ нужно принимать новую Конституцию

В Конституционном суде не видят повода возвращать смертную казнь в России. Об этом заявил глава КС Валерий Зорькин.

По его словам, выход России из Совета Европы и повышенная напряженность конкретного исторического времени не могут быть поводом для создания неоправданного перевеса в сторону суровости.

Сейчас, наоборот, стоит демонстрировать обществу гуманистический характер российского права. «При таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России», – цитирует Зорькина РИА «Новости».

Глава КС напомнил, что Россия поддерживала многие документы о моратории на смертную казнь. По его мнению, целесообразно и дальше «привносить добро, человеколюбие и гуманизм в жизнь общества» имеющимися правовыми средствами. Для возвращения казни нужно принимать новую Конституцию, заключил Зорькин.

Москва, Зоя Осколкова

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