Для возвращения смертной казни в РФ нужно принимать новую Конституцию

В Конституционном суде не видят повода возвращать смертную казнь в России. Об этом заявил глава КС Валерий Зорькин.
По его словам, выход России из Совета Европы и повышенная напряженность конкретного исторического времени не могут быть поводом для создания неоправданного перевеса в сторону суровости.
Сейчас, наоборот, стоит демонстрировать обществу гуманистический характер российского права. «При таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России», – цитирует Зорькина РИА «Новости».
Глава КС напомнил, что Россия поддерживала многие документы о моратории на смертную казнь. По его мнению, целесообразно и дальше «привносить добро, человеколюбие и гуманизм в жизнь общества» имеющимися правовыми средствами. Для возвращения казни нужно принимать новую Конституцию, заключил Зорькин.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube