Медведев назвал возможным возвращение смертной казни для диверсантов

Мораторий на смертную казнь может быть отменен в России без изменения действующей Конституции. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обсуждая проблему участившихся диверсий.

«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают «наши», с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты. Я уж не говорю про убийства украинскими террористами наших граждан на нашей территории», – отметил зампред Совбеза.

При этом он предложил вспомнить, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался».

«Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что, если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», – отметил Медведев.

Политик назвал весьма гуманным мораторий на смертную казнь в России, но обратил внимание, что в таких ядерных странах, как США, КНР и Индия, подобного ограничения нет.

«Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – добавил Медведев.

Москва, Андрей Дорофеев

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