Кремль прокомментировал заявление Медведева о перспективе отмены моратория на смертную казнь

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее заявление замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Накануне Медведев допустил возможность отмены моратория на смертную казнь для «жовто-блакитных диверсантов», которые учатся в российских вузах и совершают теракты. «В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – отметил он в своем Telegram-канале.

Сенатор Андрей Клишас со своей стороны заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно, сославшись на Конституционный суд РФ. «Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель КС Зорькин», – пояснил сенатор.

Летом на Международном юридическом форуме глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что отмена моратория на смертную казнь стала бы «очень плохим сигналом обществу».

Москва, Мария Соколова

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