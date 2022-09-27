В Госдуме подняли вопрос о возвращении смертной казни

В России необходимо вернуть смертную казнь для организаторов и исполнителей терактов против детей и подростков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания в виде смертной казни. Предлагаю поручить профильным комитетам, Совету и председателю Госдумы провести неотложные консультации с президентом, правительством, правоохранительными и судебными органами для установления высшей меры наказания по приговору суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, больницах, средних специальных и высших учебных заведениях, приводящие к массовой гибели людей», – заявил парламентарий.

Реагируя на это заявление, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить протокольное поручение по этому вопросу. «Оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента. Это все должно быть обсуждено, проанализировано, а дальше будем выходить на решение, которое поддержит большинство», – сказал он.

Ранее сообщалось, что накануне в одной из школ Ижевска произошла стрельба, приведшая к гибели 17 человек, среди которых 11 детей. Ранения получили 24 человека, в их числе 22 несовершеннолетних. Совершивший после этого акт суицида убийца готовился к преступлению более года из-за ненависти к людям. Он страдал шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

Москва, Мария Соколова

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