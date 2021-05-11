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Вторник, 11 мая 2021, 12:50 мск

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«За убийство ребенка – смертная казнь»: в Госдуме прокомментировали трагедию в Казани

В Уголовный кодекс РФ необходимо вернуть смертную казнь. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию в Казани.

«Убили несколько человек, многие ранены… Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Потому что эти уже взрослые оболтусы, 17 лет – это взрослый человек, он прекрасно знает – он будет жить, будет сидеть в тюрьме. Он же не отдает отчет в том, что он лишает жизни своих одноклассников, учителей, он знает – самое главное его за это не расстреляют. Если будет смертная казнь, то многие бы подумали, прежде чем брать в руки оружие и убивать своих одноклассников», – сказал Миронов.

«Я соболезную родным и близким погибших, тем кто ранен, скорейшего выздоровления и уверен, что смертную казнь нужно ввести в уголовный кодекс РФ», – добавил политик.

Напомним, в Казани несколько человек устроили стрельбу и взрыв в школе №175. В результате по последним данным, число жертв составило 11 человек, еще 32 пострадало.

Москва, Мария Соколова

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