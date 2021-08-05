В российских тюрьмах содержатся более 500 приговоренных к смертной казни

В настоящее время в исправительных колониях России содержатся 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) также содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет, пишут «Известия». «Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений», – подчеркнули в ведомстве. Некоторые из них могут выйти на свободу в ближайшие два года.

Моратория на смертную казнь был принят в 1997 году. Однако суды еще некоторое время выносили такой приговор в отношении особо опасных преступников. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, к смертной казни в 1997 году было приговорено 106 человек, в 1998-м – 116 человек, в 1999-м – 18 человек.

В феврале Конституционный суд РФ вынес постановление, в котором давал разъяснения судам о невозможности вынесения санкции в виде смертной казни. «В 1997, 1998 и 1999 годах смертная казнь все еще назначалась, но не приводилась в исполнение», – пояснил главный научный сотрудник Института проблем развития науки РАН Сергей Максимов. Последний раз в России казнили преступника в 1996 году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.21

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