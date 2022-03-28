ЯНАО возглавил рейтинг развития регионов России

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов России по социально-экономическому развитию, по версии Фонда развития гражданского общества. Москва оказалась на втором месте, а Санкт-Петербург – на четвертом.

На третьей строке рейтинга оказался ХМАО, замкнул пятерку лидеров Татарстан.

ФоРГО опубликовал топ-35, куда вошли 37 регионов. Коми и Челябинская область разделили шестое место, Пермский и Красноярский края – восьмое, Свердловская и Иркутская области – десятое.

Нижние строки рейтинга заняли Чукотка, Калининградская область и Карелия.

Рейтинг по итогам 2021 года составлен по данным Росстата, Минфина, Налоговой службы и Федерального казначейства. Аналитики учитывали среднюю зарплату в регионе, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, изменения НДС, отношение суммы регионального госдолга к размеру доходов бюджета.

Ранее Калмыкия, Тыва и Удмуртия стали самыми закредитованными регионами России. По объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина лидируют ЯНАО (649 тыс. рублей), ХМАО (593 тыс.), Якутия (525 тыс.) и Московская область (490 тыс.).

Москва, Наталья Рязанова

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