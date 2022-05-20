ФАС выписала штрафов на 65 млн рублей по проекту газификации регионов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала газораспределительные организации на 65,3 млн рублей в 2021 году. Ведомство выявило 549 случаев ущемления прав граждан при подключении газа, сообщили в пресс-службе ФАС.

«Ведомство вынесло 549 постановлений по выявленным нарушениям, из которых 417 – за нарушение сроков технических условий договора и порядка расчета платы, 84 – за необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, 48 – за навязывание невыгодных условий», – пояснили в ФАС.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин поручил расширить программу газификации российских регионов, распространить ее на максимальное количество населенных пунктов и домовладений.

Стартовавшая в 2021 году программа предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году.

Москва, Наталья Рязанова

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