Власти выделили почти миллиард рублей на флаги для школ

Правительство РФ выделит более 970 млн рублей на покупку государственной символики России для школ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба кабмина.
В правительстве отметили, что решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках», – пояснили в пресс-службе кабмина.
В текущем году 11 тыс. школ в 31 регионе получат новые комплекты государственной символики. К 2024 году планируется обеспечить флагами все общеобразовательные организации в стране.
Накануне утвержден стандарт поднятия флага и исполнения гимна в российских школах. Решение об этом было принято в середине апреля. С 1 сентября во всех школах России учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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