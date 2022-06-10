Власти выделили почти миллиард рублей на флаги для школ

Правительство РФ выделит более 970 млн рублей на покупку государственной символики России для школ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве отметили, что решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках», – пояснили в пресс-службе кабмина.

В текущем году 11 тыс. школ в 31 регионе получат новые комплекты государственной символики. К 2024 году планируется обеспечить флагами все общеобразовательные организации в стране.

Накануне утвержден стандарт поднятия флага и исполнения гимна в российских школах. Решение об этом было принято в середине апреля. С 1 сентября во всех школах России учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Москва, Наталья Рязанова

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