В школах с 1 сентября введут обязательное исполнение гимна России

С 1 сентября во всех школах России учебная неделя будет начинаться церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Направлены рекомендации в школы – каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С мая – в пилотных школах, с сентября – во всех школах страны», – рассказал министр на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы. Его слова приводятся в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Как отметил Кравцов, в 2022-2024 годах Минпросвещения планирует оснастить все 33 тыс. школ необходимой государственной символикой.

Министр также сообщил, что в регионы направлены рекомендации по ежегодному проведению в школах урока по изучению государственных символов страны.

Ранее Кравцов сообщил, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса. «Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», – заявил министр. В настоящее время российские школьники начинают учить историю с пятого класса.

Позже глава Минпросвещения РФ уточнил, что в школах не планируется вводить отдельные уроки истории с первого класса. «Уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки, это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», – сказал Кравцов.

Москва, Наталья Петрова

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