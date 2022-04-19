Дети в России будут изучать историю с первого класса

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», – заявил министр. В настоящее время российские школьники начинают учить историю с пятого класса.

Кравцов добавил, что Минпросвещения не допустит, чтобы при изучении отечественной истории «как-то по-плохому относились» к другим народам.

Как сообщалось ранее, проведенные в прошлом году проверки программ по истории для учащихся старших классов показали, что события Великой Отечественной войны отражаются не в полной мере. Из более чем 2500 программ, которые проверило Минпросвещения, серьезные проблемы выявлены в 70%.

Москва, Зоя Осколкова

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