Депутаты предложили исполнять гимн на всех спортивных событиях

Депутаты Госдумы РФ предложили поднимать российский флаг и исполнять гимн на всех спортивных и физкультурных мероприятиях. Законопроект уже внесен в Госдуму, передает ТАСС.

Инициатива исходит от думского комитета по физической культуре и спорту. Члены комитета предложили внести изменения в законы о государственном флаге и гимне. На всех спортивных объектах предполагается вывешивание флага России, а соревнования открывать исполнением гимна и поднятием флага.

«Много лет государственные символы России подвергаются дискриминации в международном спорте. Это будет одним из способов снизить негативный эффект от недружественной политики. Мы должны иметь возможность проявлять гордость за страну всегда, когда нам это необходимо», – пояснил один из авторов законопроекта Дмитрий Свищев.

Напомним, с 1 сентября во всех школах России учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Правительство РФ выделит более 970 млн рублей на покупку государственной символики России для школ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»